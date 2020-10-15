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15.10.2020 - 10:00 | | İHA

MHP'de ilk! Şırnak'ta gerçekleştirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde uzun yıllar sonra oluşan huzur ortamının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yoğun bir katılımla ilk ilçe kongresini yaptı.

MHP'de ilk! Şırnak'ta gerçekleştirildi

Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanması sonrasında MHP tarafından ilk defa ilçe kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Beytüşşebap Belediye Başkanı Hapip Aşan, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede daha sonra seçime geçildi. Tek liste ile gerçekleşen seçimde başkan adayı Mehmet Salih Öter oyların tamamını alarak MHP Beytüşşebap İlçe Başkanlığına seçildi.

MHPde ilk Şırnakta gerçekleştirildi

İlçe Başkanı Öter, yeniden bu göreve layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Öter, "Allah’ın izniyle çok güzel hizmetler ilçemizi bekliyor. Geçen gün annemi kaybettim taziyelerimiz hala devam ettiği için kimseyi çağıramadık. Bugün çok büyük bir kalabalık var, ayrıca pandemi nedeniyle tedbirli davrandık. Burada bulunan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Marmaris’te kaybolan turist 7 saat sonra bulunduMuğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland'ın (27), uzun süre dönmemesinden endişelenen otel yöneticileri polise bilgi verdi. Polislerle birlikte turistin gittiği bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatan AKUT ekibi, 7 saat sonra Roland'ı, bir kayanın üzerinde beklerken buldu. Konakladığı otele getirilen ABD vatandaşının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.
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