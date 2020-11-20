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20.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP’li Semih Yalçın: Türk siyasetinde CHP krizi var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “CHP sözcülerinin iddia ettiği gibi Türkiye’de bir devlet krizi kesinlikle yoktur ama CHP’de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır” dedi.

MHP’li Semih Yalçın: Türk siyasetinde CHP krizi var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “CHP sözcülerinin iddia ettiği gibi Türkiye’de bir devlet krizi kesinlikle yoktur ama CHP’de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır” dedi. ‘Beceriksiz, ehliyetsiz’Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun cezaevlerindeki çok sayıda vatandaşın uğradığı mağduriyetlerin yasal düzenlemeyle giderilmesini hazmedemeyerek hepsini “mafya lideri ve uyuşturucu kaçakçısı” kategorisine soktuğunu savundu.

CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun elinde “siyasetin mafyası, demokrasinin altını oyan yeraltı dünyası” haline geldiğini öne süren Yalçın, şunları kaydetti: “CHP, mevcut yönetimin sultası altında her türlü bölücü akımın yuvası, terörist yapılanma ve örgütlerin destekçisi, hamisi fonksiyonunu üstlenmiştir. CHP, ehliyetsiz, beceriksiz ve maceraperest bir yönetim takımının elinde, demokrasi dışı arayışların karanlık dehlizlerine sürüklenmiştir. CHP sözcülerinin iddia ettiği gibi Türkiye’de bir devlet krizi kesinlikle yoktur ama CHP’de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır.”

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