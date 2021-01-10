‘Milletimizin oyalanmasına izin vermeyeceğiz’

Akşener, “Türbanlı hâkimin adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” diyen eski CHP’li Bakan Fikri Sağlar için isim vermeden “mazide bıraktığımız bir zihniyetin temsilcisi” nitelemesi yaparken, “vitrin süsü” ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik de şunları söyledi: “Torunu yaşındaki genç bir kadın siyasetçiye, sırf CHP’de siyaset yapıyor diye ‘Vitrin Süsü’ diyor. Al birini vur ötekine. Aynı vesayetçi zihniyetin farklı düzlemdeki temsilcileri. Demek ki mesele, kızlarımızın, kadınlarımızın başındaki örtü meselesi değilmiş. Demek ki mesele, ‘Ya AK Partilisin, ya da hainsin’ meselesiymiş; siyasi rant meselesiymiş. Sayın Erdoğan, ayıptır, günahtır. Makamının farkına var artık. Kendine gel. Hemen 21 yaşındaki o genç arkadaşımızı ara, helâllik iste. Yaşının, makamının ve daha da önemlisi ahlâkın gereği budur.”

Bu tartışmaların zamanlamasının manidar olduğunu savunan Akşener, “Döviz fırlıyor, bir bakıyoruz, tek parti dönemi yeniden tartışmaya açılıyor. Yeni yılın zamları açıklanıyor, bir bakıyoruz, raftan başörtüsü tartışması iniyor. Faiz artırılıyor, bir bakıyoruz, bir anda bütün ekranları darbe tartışmaları sarıyor. Yemezler. Sen ve atanmışların, istediğiniz kadar algı kasın. Sen ve danışmanların, istediğiniz kadar kendinizi paralayın. Biz milletimizin, raftan indirilen küflenmiş konularla, oyalanmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin, yabancı yatırımcıya, “nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü” üzerinden yatırım çağrısı yaptığını hatırlatan Akşener, “Yani ‘Gelin, burada emek ucuz, ucuz emekle daha çok kazanırsınız’ diyor. İşte bu, ‘millet millet’ diyerek yola çıkan Sayın Erdoğan’ın, bugün milletinden ne kadar kopmuş olduğunun vesikasıdır. Türkiye gibi yüksek potansiyeli olan bir ülkeye, Bangladeş olma vizyonu çizmeye utanmıyor musunuz?” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni daha fazla taşıyamayacağını savunan Akşener, “Türkiye’nin çıkışı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdedir” görüşünü dile getirdi.