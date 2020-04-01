Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona ile mücadele kapsamında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek 7 aylık maaşını bağışladığını açıklayarak başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası” çığ gibi büyüyor.



Erdoğan’ın açıklamasının ardından bazı AK Parti MYK üyeleri ardı ardına Twitter’dan açıklama yaparak kampanyaya katıldıklarını duyurdu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 aylık; Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, AR-GE Başkanı Hamza Dağ, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Genel Sekreter Fatih Şahin 3’er aylık vekil maaşlarını kampanyaya bağışladı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise 1 aylık maaşı ile kampanyaya destek verdi.



Belediye başkanları



AK Partili belediye başkanları da hemen harekete geçti. 39 AK Partili il belediyesinin 21’inin başkanı kampanyaya maaşlarıyla destek oldu. Bu kapsamda Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir 6’şar aylık maaşlarını bağışladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 5’er aylık; Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 3’er aylık; Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 2’şer ay; Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kayyum atanan Diyarbakır’ın Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da 1’er aylık maaşlarını yardım kampanyasına bağışladığını duyurdu. AK Parti teşkilatlarının yanı sıra ilçe belediye başkanları da bağış sırasına girdi.



Şentop’tan 5 maaş



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Erdoğan’ın açıklamasının hemen ardından kampanyaya katıldı. Şentop, “TBMM Başkanı olarak ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına ben de beş maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah” dedi.



Erdoğan açıklamasında “Bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı” demiş ancak isimlendirmeye gitmemişti. Dün yaptıkları açıklamalarla Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 3 aylık maaşını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 6 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.