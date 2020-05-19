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19.05.2020 - 14:32 | | AA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 19 Mayıs için hazırlanan videoyu paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları videoyu, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, adını tarih sayfalarına bile sığdıramayacağımız, toprağımızın her zerresinde hakkı olan şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizi, geleceğimizi emanet alan gençlerimize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hazırladığı, gençlerin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denize bakarken görüntülerine yer verilen video paylaşımında, şunlar kaydedildi:

"Bu ülkede denize bırakılan her bakış, 1919'da çıkılmış bir bağımsızlık yoluculuğuna gençlerin selamıdır. Hatıranıza ve emanetinize sonsuz saygıyla."

Türk Hava Yolları'nın 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu başladıTürk Hava Yolları'nın (THY) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu başladı.
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