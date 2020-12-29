Milli Eğitim Bakanı'ndan Aylin Sözer için başsağlığı mesajı

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.

En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.