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29.12.2020 - 17:21 | | milliyet.com.tr

Milli Eğitim Bakanı'ndan Aylin Sözer için başsağlığı mesajı

İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaşanan vahşetle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı'ndan Aylin Sözer için başsağlığı mesajı
Son Dakika Haberler: İstanbul Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
Son Dakika Haberler: İstanbul Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
Son Dakika Haberler: İstanbul Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
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Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.

En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Milli Eğitim Bakanından Aylin Sözer için başsağlığı mesajı

Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.
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