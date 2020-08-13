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13.08.2020 - 10:11 | | İHA

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Bakü'de şehitlik ziyaret etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Bakü'de şehitlik ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Azerbaycan’da temasları kapsamında ilk olarak Fahri Hıyaban'a geldi. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrine çelenk bırakan Bakan Akar, merhum Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına çiçek koydu. Bakan Akar ve Komutanların sonraki durağı ise Şehitler Hıyaban'ı oldu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Baküde şehitlik ziyaret etti

Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Bakan Akar ve TSK komuta kademesi saygı duruşunda bulundu, Türk Şehitliği’ndeki temsili mezarlara karanfil bıraktı. Şeref Defteri’ni de imzalayan Bakan Akar, "Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, sizler Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizle birlikte Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna canlarınızı feda ettiniz ve şehitlik mertebesine ulaştınız" ifadelerine yer verdi. Akar, "Gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlıklar, ebediyen iki devlet bir millet olduğumuzun, bundan sonra da kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olacağımızın en açık göstergesidir. Omuz omuza savaştığınız ve yan yana şehadet şerbetini içtiğiniz Azerbaycanlı kardeşlerinizle ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Kahramanlık ve fedakarlıklarınız, nesiller boyu daima şükranla hatırlanacaktır. Siz kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Bakan Akar ve TSK komuta kademesine eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Baküde şehitlik ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Baküde şehitlik ziyaret etti

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