MİT, Libya’da oyun değiştirici rolde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, bir millet yok olmaya mahkumdur” dedi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı’nın Maslak’taki Yeni Hizmet Binası dün törenle açıldı. Açılışta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Geçen ocakta MİT’in Ankara’da ‘kale’ olarak adlandırılan karargah binasının açılışının yapıldığını hatırlatan Erdoğan, “Milli İstihbarat Teşkilatımızın yeni binaları ve yeni atılımlarıyla devletine ve milletine sunduğu hizmetleri katbekat artıracağına inanıyorum” dedi.

Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü bir dönemde istihbaratın öneminin çok daha arttığını vurgulayan Erdoğan, Anadolu’nun vatan haline gelmesinde ordularımızdan önce buralara gelip siyasi, sosyal ve ticari dokuyu adeta hatmeden Horasan erenlerinin büyük katkısına işaret etti. İstihbarat yetersizliği nedeniyle Balkanlar’da tarihimizin en utanç verici yenilgilerinden birine uğradığımızı belirten Erdoğan, “Halbuki merhum Abdülhamid Han’ın güçlü istihbarat ağı ve diplomatik dehası sayesinde ülkeyi pek çok badireden tek kurşun atmadan kurtardığı da tarih kitaplarında anlatılır... İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin işgali ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyetlidir” dedi.

‘Küresel güç olduk’

MİT’in hukuki mevzuatının da güçlendirilerek istihbari ve operasyonel çalışmalar için gerekli altyapının oluşturulduğunu söyleyen Erdoğan, “İstihbarat sahasında ihtiyacımız olan teknolojileri milli kaynaklarımızla üretmemiz de çok önemli. İstihbaratı olmayan bir devlet, millet yok olmaya mahkumdur. Teşkilatımızın teknolojik ve fiziki şartlarını geliştirdik... Bu çerçevede İHA, SİHA, istihbarat gemisi, istihbarat uçağı, uydu gibi pek çok yeni teknik kabiliyete kavuşturduk” dedi.

Irak’ta Pençe Harekatı’nda, Suriye’de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında, Libya’da ve diğer pek çok yerde MİT’in canla başla çalıştığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor. Libya’da da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter’in ilerleyişinin durdurulmasında Milli İstihbarat Teşkilatımızın sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir. Dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanımız sayesinde ülkemiz tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya başlamıştır. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verilen tarihi mücadelede istihbarat kilit silahtır ve öyle olmaya da devam edecektir.”

‘İstanbul’u hâlâ sindiremiyorlar’

Türkiye’nin, en önemli milli kurumlarından olan istihbaratının ayakta kalması ve milletin yeri geldiğinde canı pahasına ortaya koyduğu mücadele sayesinde son dönemdeki imtihanlarından alnının akıyla çıktığına işaret eden Erdoğan “Bu süreçte İstanbul diğer özelliklerinin yanı sıra istihbarat konusundaki özel konumuyla da öne çıkmıştır. Tarihin her döneminde küresel bir geçiş ve ticaret noktası vasfıyla stratejik öneme sahip olan İstanbul, bugün de aynı cazibesini sürdürüyor... Her büyük medeniyet ve devlet gibi ecdadımız da İstanbul’a sahip olmanın hayalini kurdu ve bu uğurda büyük mücadeleler verdi. Ecdadın hayalini gerçekleştirmek Fatih Sultan Mehmed Han’a nasip olmuştur. Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul’un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Son olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ibadete açma sürecimizde İstanbul’un 1453’ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar bulunduğuna bir kez daha şahitlik ettik” ifadelerini kullandı.

‘MİT, dünya ölçeğinde işlere imza attı’

MİT’in kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza attığının altını çizen Erdoğan, “İstanbul’daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor” dedi.

“Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul’daki çalışmalar ön plana çıkıyor” diyen Erdoğan, terör örgütü mensuplarının artık dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin soluğunu enselerinde hissettiklerini söyledi. PKK’nın tarihinin en büyük darbelerini almasında da MİT’in çok büyük emekleri olduğunu belirten Erdoğan, PKK lider kadrosunun adeta hareket edemez hale getirildiğini belirtti. MİT’in bugüne kadar 100’ü aşkın FETÖ’cünün ülkeye iadesini sağladığını açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor. Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor.”

MİT’in İstanbul’daki kalesi hizmete açıldı





MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni hizmet binasının bir minyatürünü hediye etti. Erdoğan ve beraberindekiler sonrasında kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını yaptı.