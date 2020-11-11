Muharrem İnce CNN TÜRK'te açıkladı: 3 ayda bir iftira atıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında ne düşünüyor? “Memleket Hareketi” partiye dönüşecek mi? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyecek? Ahmet Hakan soruyor, CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanı Adayı ve 26. dönem Yalova Milletvekili Muharrem İnce yanıtladı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

‘PARAYLA PARTİ KURDURMA’ İDDİASI

Kastedilen ben değilim ama hedef alınmak istenen benim. 3 tane olay anlatacağım. Bir kurultay öncesinde genel başkan çıktı, paralar verildi adamlar tutuldu kurultayı karıştıracaklar dedi. Muhalefet etmek isteyen biri muhalefet edemedi. Çünkü muhalefet etseydi Bak Saray’ın adamı damgası yiyecekti. Millet korktu. İkincisi Saray’a giden bir CHP’li vardı. Sayın genel başkan ‘biliyorum var’ dedi. Kendisini aradım bu iddialarda bulundunuz aradım. Gel bir fotoğraf verelim parti yara almasın dedim. Saray’a giden CHP’li iddiasını ortaya çıkaran gazeteciye dava açtım ben. Gazeteci CHP’den kimlerle görüştü avukatım bunu istedi. CHP genel merkezi dava açamadı ben dava açtım. Bu bir yalan haberdi. Genel başkan ben biliyorum var dedi. Kastedilen Muharrem İnce değil tamam ama kim? Bana seçim gecesi atılan yalanların, bana seçim gecesi sonuçları vermeyip şu anda partinin yöneticisi. Gece beraberdik neden konuşmuyorsun. İftira atmayın niye diyemiyorsun. Partiden fazla puan aldım diye suç benim. Bunun intikamını alıyorlar. Seçim gecesi başladılar yalanlara. Yalanların kurgu merkezi CHP genel merkezi. Benim Erdoğan’la bir ton davam var. Aynı lafları o bana söylüyor ceza almıyor. Yalanları içerisinde boğuldular. Ben partimi seviyorum ama bunlarla siyaset yapma şansım kalmıyor. 3 ayda bir iftira atıyorlar.

Beni ne takımda oynatıyorlar ne de yeni takımda oynamama izin veriyorlar. Ben kenara çekilsem benim büyük adam olduğumu anlatacaklar. Yeni takım kurarsam rakip takımdan para alan adam olarak iftira atacaklar. Antep il başkanımız 3 defa seçildi 2 defa alındı. Adamın 1 günahı var, Muharrem İnce’ye imza vermiş. Bir defa almadılar tamamen intikam. Hilal Kaplan’a gösterdiği nezaketi keşke kendi il başkanına gösterseydi. Koronadan yatan il başkanına sadece ‘geçmiş olsun’ dedi. 9 Kasım’da görevden alıyorlar. Görevden alınan il başkanları bir gün sonra yine çelenk koymaya gidiyorlar. Bu partiyi mahvediyorlar.

CHP'DE KALMAYI SONUNA KADAR DENEYECEĞİM

* Beni ne takımda oynatıyorlar ne de yeni takımda oynamama izin veriyorlar. Ben kenara çekilsem benim büyük adam olduğumu anlatacaklar. Yeni takım kurarsam rakip takımdan para alan adam olarak iftira atacaklar.

* CHP'de kalmayı sonuna kadar deneyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelmesi için. Ben kimsenin kölesi değilim. Ben Atatürk'ün partisinin iktidar olmasını istiyorum.

* Partiye gitmek istiyorum ama nasıl gideyim. Genel Merkez'e güvenmiyorum. Akla hayale gelmeyecek şeyler yaparlar. Gidersem arkadaşlarıma zarar veririm.

MEMLEKET HAREKETİ

* (Memleket Hareketi) Bu arkadaşlarım benim yüzde 98’inin yaşı benden küçük. 50 kişiyiz. Hepsi dünyanın iyi üniversitelerinden mezun. Henüz kadroyu tamamlamadı, eksiklerimiz var. 4-5 Aralık’ta kapsamlı program hazırlayacağız. Burada insanlarla çalışıyoruz ve Türkiye’yi geziyoruz.

* İzmir depremi nedeniyle ara verdik ama yakında başlayacağız. İnsanları dinliyoruz. Ağrı’da gördüğüm derin yoksulluğu, Hakkari’de insanların taburede boş boş oturmalarını, Giresun'da insanların o seldeki felaketin sonucunda insanların durumunu görmeye gittik. Yani siyasette yeni bir yöntem geliştiriyoruz.

YENİ PARTİ Mİ KURUYOR?

Ahmet Hakan'ın "Yeni parti mi kuracaksınız" sorusuna Muharrem İnce şu yanıtı verdi: Amacımız CHP'yi düzeltebiliyorsak düzetmek. Çağdaş, sosyal demokrat bir parti. Düzeltemiyorsak tabii ki kurarız.