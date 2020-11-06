Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Peşini bırakmam o ismi açıkla

“1000 Günde Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tepki göstererek, “Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, ‘Saray bizim içimizi karıştırmak istiyor.’ İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. ‘Atatürk’ diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karar TV yayınında Millet İttifakı’nın dağılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etti. “Muharrem İnce’yi mi kastediyorsunuz?” sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, “Sadece o değil” cevabını verdi.



Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt veren İnce, “Bu iktidar ile bu muhalefet, birbirinin kopyası. Erdoğan, memleketin başına işler açılınca ‘dış güçler’ demeye başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı yolu seçiyor. Beceriksiz muhalefetini kapatmak için ‘sarayın adamları’ diyor. Bu ilk değil daha önce de ‘saraya giden bir CHP’li’ demişti. Ben dava açtım o gazeteciye, CHP yönetimi dava açamadı; çünkü yalan bu, herkes biliyor bunun yalan olduğunu. Bu yalanın kurgulama merkezi de CHP Genel Merkezi” diye konuştu.



‘Sırtımızı dönelim’



Muharrem İnce, şöyle devam etti: “’Saray birilerine para veriyor, finanse ediyor, parti kuracaklar’ diyor. Kim bu, bu kim? Bunu açıklaması lazım. Bunu açıklasın, o kişiye sırtımızı dönelim, onu partiden atalım, o kişi ile konuşmayalım. Bunu açıklamıyorsa yalan söylemiş olur. Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, ‘Saray bizim içimizi karıştırmak istiyor’. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. ‘Atatürk’ diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Zaten yeterince karışıksın. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Kimmiş bu? Atın partiden gitsin. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez, o zaman da gereğini yapmalıdır.”



‘Tabanı korkutuyor’



CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan bu konuya açıklık getirmesini isteyen Muharrem İnce, “Sayın Kılıçdaroğlu, bu isim kimse bunu mutlaka açıklamalıdır. Bunu açıklayana kadar gündemde tutacağım. ‘Saraya giden CHP’li’, ‘kurultayı karıştırmak isteyenler’, ‘sarayın finanse ettiği parti kurmak isteyenler’, sürekli bir yalan rüzgârının içerisinde CHP tabanını korkutarak, koltuk koruma sevdasından herkes vazgeçecek. Bu ismi açıklayana kadar peşini bırakmayacağım” ifadesini kullandı.

‘Çamur at izi kalsın’



Mustafa Sarıgül’ün liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi’nin (TDH) Kurucu Genel Sekreteri Hasan Aydın da Kılıçdaroğlu’na, “12 sefer sırtı mindere gelmiş. Yattığı yerden başkasını eleştiriyor. Yani çamur at izi kalsın, başka bir şey değil bu. Bizim cumhuriyete bağlılığımız, laikliğe bağlılığımız, demokrasiye bağlılığımız tartışmasızdır” tepkisini gösterdi.