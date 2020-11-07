Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında? İşte Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal hakkında merak edilenler...

Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan kararın ardından Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal oldu. Bu açıklamanın ardından Naci Ağbal kimdir sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya başladı. Siyasi kariyerine 2015 yılında başlayan Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek, Haziran 2015'de Türkiye Genel seçimlerinde Ak Parti'de Bayburt Milletvekili olarak meclise girdi. İşte Naci Ağbal hakkında merak edilenler...

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal (d. 1 Ocak 1968; Bayburt), Türk bürokrat, siyasetçi, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapmıştır ve halen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütmektedir. Maliye Bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girmiştir. Bu görevinden önce 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir.

Erken yaşamı ve kariyeri

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Siyasi kariyeri

Ağbal 9 Şubat 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer aldı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.

Maliye Bakanlığı

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Ağbal, yeni dönemin Türkiye ekonomisi için "reform dönemi" olacağını ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğini bildirdi. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı

7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınmış, yerine Naci Ağbal atanmıştır.

Özel hayatı

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.