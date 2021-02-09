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09.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Niyet okumayı bıraksınlar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 8 Şubat 1921’de Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde (Birinci Meclis Binası) düzenlenen anma programına katıldı. Programda, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları sahneye gelerek, Kurtuluş Savaşı yıllarını ve 100 yıl önce gerçekleştirilen oturumu canlandırdı. Programda konuşan Şentop, “Antepliler kadın erkek, yaşlı genç ayrımı gözetilmeden bu ulvi payeye değer görülmüşlerdir. Antep de bu unvanıyla yeryüzünde eşi bulunmayan bir şehirdir” ifadesini kullandı.

Niyet okumayı bıraksınlar

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, hükümet sistemi tartışmaları yapıldığına dikkati çekerek, “Hükümet sistemi tartışması bizatihi zaten anayasa tartışması demektir. Bir taraftan anayasa tartışması yapmak, diğer taraftan da onun da içinde olduğu yeni anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir. Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak, herkesin bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir” dedi.

‘1921 ruhu’ vurgusu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, toplantıda yaptığı konuşmada İstiklal Harbi sonrasında tarihte yeni bir sayfa açıldığını ve Birinci Meclis binasında tam 100 yıl önce 1921 Anayasası’nın kabul edildiğini hatırlatarak “1921 Anayasası, Türkiye’de yaşayan herkesin her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metnidir. Yine aynı anlayışla, 100 yıl sonra aynı ruhla bunun yine gerçekleşeceğine, 83 milyonu kuşatan, insan onurunu koruyan, hak ve özgürlükleri teminat altına alan yeni Anayasa’nın yapılacağına olan inancımız tamdır” diye konuştu.

Gül, Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’e de ziyarette bulundu.

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