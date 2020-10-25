Numan Kurtulmuş'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

Kurtulmuş, Twitter'dan, "Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak." paylaşımında bulundu.