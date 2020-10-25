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25.10.2020 - 14:21 | | AA

Numan Kurtulmuş'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'a tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş'tan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

Kurtulmuş, Twitter'dan, "Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak." paylaşımında bulundu.

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