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27.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Ocak sonunda 500 bin tablet yerine ulaşacak’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aylık 25 GB interneti de olan 500 bin tabletin, ocak ayının sonunda yerine ulaşmış olacağını bildirdi.

‘Ocak sonunda 500 bin tablet yerine ulaşacak’

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzaktan eğitimde öğrencilere tablet desteğinin 3. fazı kapsamında 66 bin tabletin daha önceki gün illere teslim edildiğini belirtti. Selçuk, “Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500 bin tablet yerine ulaşmış olacak” ifadesini kullandı.

Selçuk, bir 12. sınıf öğrencisinin kendisine verilen tabletle çalışma anına ilişkin fotoğrafı da “Kayseri’de 12. sınıf öğrencimiz Fadime’nin tableti tamam. O, duvara yazıp yapıştırdığın notlara, çalıştığın saatlere, okuduğun kitaplara selam ederim. İyi çalışmalar kızım” notuyla paylaştı.

 

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