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26.12.2020 - 07:00 | | Ankara Milliyet

OHAL Komisyonu’nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi 23 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

OHAL Komisyonu’nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu, 22 Aralık 2017’de karar verme sürecine başladı. Komisyon’un 2 Ekim 2020 tarihinde yaptığı son açıklamaya göre, 126 bin 300 başvurunun 110 bin 250’si karara bağlandı. Komisyonun süresi 23 Ocak 2021’de doluyordu.

 

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