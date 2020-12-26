OHAL Komisyonu’nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu, 22 Aralık 2017’de karar verme sürecine başladı. Komisyon’un 2 Ekim 2020 tarihinde yaptığı son açıklamaya göre, 126 bin 300 başvurunun 110 bin 250’si karara bağlandı. Komisyonun süresi 23 Ocak 2021’de doluyordu.