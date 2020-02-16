Oktay: Maraş KKTC’nin toprağı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş’ın açılması için yapılan çalışmaların, Kıbrıs Türkü’nün statükoyu kabul etmeyeceğinin kanıtlarından birisi olduğunu belirterek, “Kapalı Maraş’ın açılması laftan ibaret değildir. Kapalı Maraş KKTC’nin kendi toprağıdır” dedi. Oktay, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinde düzenlenen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı”na katıldı.

Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenlerle askeri erkan da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında özetle şunları kaydetti:

‘Son derece anlamlıdır’

LAF DEĞİL: KKTC egemenlik alanında bulunan bu cennet kıyının atıl kalması ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir. Ülkemizin de destekleriyle KKTC Hükümeti’nin yürüttüğü envanter çalışması son derece anlamlı ve önemlidir. Yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü’nün statükoyu kabul etmeyeceğinin kanıtlarından birisidir. Kapalı Maraş’ın açılması laftan ibaret değildir.

ENVANTER ÇALIŞMASI: Maraş bölgesi, 1974 Barış Harekatı’ndan sonra çözüm arayışları çerçevesinde iyi niyetli olarak ‘Yasak Bölge’ ilan edilmiş, 1981 yılında ‘Birinci Derece Askeri Yasak Bölge’ kapsamına alınmış, 1990’da ise KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yetkisine devredilmiştir. Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır. Bölgeye ilişkin envanter çalışması, bu çalışmaya ehil ve muktedir olan KKTC Hükümeti tarafından yapılmaktadır.

VAKIF MALI: Kapalı Maraş’ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit edilmiştir. Bu araziler İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü şahıslara devredilmiştir. Bu uluslararası hukuk ve BM kararları, ne hikmetse bize gelince her zaman öne çıkarılır, başkalarına gelince sümen altı yapılır. Uluslararası hukuk ve BM kararları herkes için geçerlidir.

ÇÖZÜME KAVUŞACAK: Geçmişte söz konusu vakıf arazileri üzerinde tasarrufta bulunan üçüncü şahısların olduğu da bir gerçektir. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mevcudiyeti, Maraş dahil olmak üzere mülkiyet meselesinin çözümüne dönük atılacak adımlar bakımından güvencedir. Envanter çalışması sonuçlarına göre mülkiyet hakları konusundaki uyuşmazlıkların kısa zamanda çözüme kavuşturulacağına inanıyorum.

MAĞDURİYET OLMAYACAK: Ümidimiz yakın zamanda Maraş’ın yeniden hayat bulmasıdır. Bu iki toplumun da refah ve sosyal barışını olumlu şekilde etkileyecektir. Kapalı Maraş açılımında amaç asla ve asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, varolan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir. Her bir bireyin hakkının korunması esastır. Çözüm, uluslararası hukuka uygun bir biçimde geliştirilecektir.

Maraş’ı gezdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesini ziyaret etti. KKTC'deki kapalı Maraş bölgesinde ilk olarak Maraş Emniyet Bölük Komutanlığı'nı ziyaret eden Oktay'a bakanlar de eşlik etti. Oktay ve beraberindekileri, burada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk ve diğer yetkililer karşıladı. Gazimağusa'nın yanında bulunan Kapalı Maraş'ta Ordu Evi'nde düzenlenen toplantıya üst düzey katılım oldu. Kapalı Maraş ile ilgili toplantının yapıldığı otelin yapımına 1953 yılında başlandı. Otelin inşası 10 yıl sürdü. Otel 1963 yılında 'Sun The Beach' adıyla açıldı. Bir dönemin en popüler otellerinden biri olan otel 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde restore edildi. Otel daha 1974'ten sonra Kıbrıs Türk tarafının yönetiminde kaldı. Otelin girişindeki Leopar heykeli dikkat çekiyor.

Gül: Hukuksuz adım atılmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde kabul görmüş etkin bir hukuki mekanizmadır. Komisyonun mevcudiyeti, Maraş dahil olmak üzere mülkiyet meselesinin çözümüne dönük atılacak adımlar bakımından önemli bir hukuki yol ve güvencedir. Bazı çevrelerce devamlı atıf yapılan BM Güvenlik Konseyi kararları dahi, Maraş’ın kapalı bölge olarak kalmasını talep etmemektedir. Burada yine Türk tarafı olarak bugüne kadar Kıbrıs’ta hukuksuz, adaletsiz, hakkaniyetsiz hiçbir adım atılmamış, bundan sonra da atılmayacaktır” diye konuştu.

Akıncı’dan tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kapalı Maraş Açılımı” toplantısına ilişkin olarak “Yakın tarihteki bir seçim öncesinde yapılan bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır” diye konuştu.

Başbakan Tatar: Milli görev

KKTC Başbakanı Tatar 45 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinden olumlu sonuç alınamadığını, dolayısıyla kapsamlı bir çözümü beklemeden Maraş’ı eski sakinlerinin yerleşimine açma noktasında bir girişim başlattıklarını belirtti. Tatar, “Maraş açılımı önemli bir kavşaktır ve KKTC ekonomisine çok şeyler katacaktır. Siyasi ve moral bakımından iyi olacaktır. Telin ayırdığı, Gazimağusa’nın içerisinde yer alan ve büyük ölçüde vakıf mallarına ait olan bu toprakları, tekrar milletimize ve ülkemize kavuşturmak hepimizin milli bir görevidir” dedi.