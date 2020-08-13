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13.08.2020 - 12:32 | | milliyet.com.tr

Okulların açılması! Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu.

Okulların açılması! Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması
Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere uyarı!
Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere uyarı!
Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere uyarı!
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni bulunduğunu belirtti.

Kendisinin de o öğretmenler arasında yer aldığını hatırlatan Selçuk, "Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Okulların açılması Milli Eğitim Bakanından son dakika açıklaması

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Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere uyarı!
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