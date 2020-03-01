‘Ortak söylem’ hassasiyeti

Yaklaşık üç saat süren toplantıda 25 milletvekili söz alarak görüşlerini paylaştı. Edinilen bilgilere göre, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de toplantıda sunum yaptı. Çeviköz’ün dış politikadaki İdlib merkezli gelişmeler, Çelebi’nin ise TSK envanterindeki savunma sistemleri ile Esad rejiminin elindeki askeri malzemelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre söz alan isimlerin büyük çoğunluğu, Kılıçdaroğlu’nun toplantının girişinde yaptığı açıklamalardan övgüyle söz etti. Bu kapsamda, “Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak” ve “İdlib’de ne işimiz var” söyleminin milletvekillerinin açıklamalarında da kullanılmasına karar verildi. Toplantıda, özellikle İdlib’deki gelişmeler konusunda Millet İttifakı ile de “ortak söylem” geliştirmenin önemli olduğuna dikkat çekildi.



Tezkere tartışmaları



Toplantıda, TBMM Genel Kurulu’nun İdlib konusunda salı günü toplanması kararı da eleştirildi. Bu kapsamda, “BM toplandı, NATO toplandı ama bir tek TBMM toplanamadı. Cumhurbaşkanı Meclis’e karşı sorumludur. Bilgilendirmeyi Milli Savunma Bakanı değil Cumhurbaşkanı yapmalıdır. Bu konudaki ısrarımızı sürdürmeliyiz” ifadeleri kullanıldı.

CHP’nin Irak ve Suriye’de sınır ötesi askeri harekât yapılmasına imkan veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresini desteklemesinin ardından başlayan ve İdlib’deki son şehit haberlerinin ardından yeniden gündeme gelen tartışmalar da toplantıda ele alındı. Toplantıda tezkereye “evet” denilmesi kararı eleştirilmedi. Ancak bu konudaki tepkilere nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunda görüşler dile getirildi. Bu kapsamda, olası eleştirilere, “Biz savaş tezkeresine oy vermedik. Türkiye’nin güvenliği için, terörle mücadele için ve gözlem noktalarında bulunan Mehmetçiğin korunması için tezkereye evet dedik. Eğer bir savaş ilan edilecekse Anayasa’nın 92. maddesine göre bu yetki Meclis’ten alınmalı” yanıtının verilmesi benimsendi. Milletvekillerinin bunu kamuoyuna doğru anlatmasının önemli olduğu üzerinde duruldu. Bazı milletvekillerinin de önceki gün TBMM’de, İdlib konusunda hazırlanan ortak bildiriye CHP’nin imza vermesi konusunda, “Evet biz diğer partilerle ortak bir duruş sergilemeliyiz ama bu yaşananların sorumlusunun iktidar olduğunu da vurgulamalıyız” dediği aktarıldı.



Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Genel Kurulu’nun salı günü yapılacak kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bilgilendirmesinin ardından, CHP adına konuşması değerlendiriliyor. Ancak CHP, parti adına konuşmaların 10 dakika ile sınırlandırılmasını yeterli bulmuyor. Kılıçdaroğlu’nun, sürenin uzatılması halinde konuşabileceği belirtiliyor.