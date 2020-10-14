MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Oruç Reis’i ‘Barış Kartalı’ koruyacak
ABONE OL
14.10.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Oruç Reis’i ‘Barış Kartalı’ koruyacak

Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yapacağı Meis Adası’nın yakınlarında, “Barış Kartalı” olarak da bilinen Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı’nın (HİK) görev alacağını duyurdu.

Oruç Reis’i ‘Barış Kartalı’ koruyacak
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Doğu Akdeniz’de sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerine hız veren Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni Antalya Kaş’ın karşısında bulunan Meis Adası’nın güneyinde görevlendirdi. Sismik araştırma çalışmalarını 22 Ekim’e kadar sürdürecek olan Oruç Reis’in sahalara dönmesinin ardından Atina’nın, silahlı kuvvetlerini alarm durumuna getirdiği öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ege’de tatbikat

Yunan medyası, Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un da yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndüğü bilgisini verdi. Yunanistan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’den dün dikkat çeken bir NOTAM (havacılara uyarı) duyurusu geldi. NOTAM’a göre, Fethiye-Kemer bölgesinde 13-19 Ekim tarihleri arasında AWACS (HİK) uçakları 31 bin feet irtifada uçuş yapacak. “Barış Kartalı” olarak da bilinen E-7T Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı (HİK), gelişmiş radar teknolojisi sayesinde havadaki tüm hareketliliği komuta merkezlerine ve havadaki diğer uçaklara bildiriyor. Kara veya havadan gelecek tehditlere karşı diğer uçakları uyarıyor.

Oruç Reis’i ‘Barış Kartalı’ koruyacak

Alman Bakan Maas Ankara’ya gelmiyor

Türkiye ve Yunanistan arasında arabuluculuk yapan Almanya, Oruç Reis gemisinin tekrar aynı bölgeye gönderilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina’dan sonra gerçekleştireceği açıklanan Ankara ziyaretini iptal ederken, “Türkiye’nin Meis çevresindeki doğal gaz arama faaliyetlerini durdurmasını” istedi.

Oruç Reis’i ‘Barış Kartalı’ koruyacak

Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybettiİzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürdüğü bisiklete direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adreslerini bulun, bana getirin'

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adreslerini bulun, bana getirin'

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Sıradaki Haber