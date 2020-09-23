Oruç Reis’in bakımı tamamlandı test için Antalya açıklarında

Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya Limanı’na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı gerçekleştirildi. Bakım işlemlerinin ardından yeniden limandan hareket eden Oruç Reis, gemide bulunan cihazların testi için Antalya açıklarına ilerledi. Burada demirleyen Oruç Reis’in bir süre daha Antalya açıklarında olacağı öğrenildi.
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.