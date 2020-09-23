Oruç Reis’in bakımı tamamlandı test için Antalya açıklarında

Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya Limanı’na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı gerçekleştirildi. Bakım işlemlerinin ardından yeniden limandan hareket eden Oruç Reis, gemide bulunan cihazların testi için Antalya açıklarına ilerledi. Burada demirleyen Oruç Reis’in bir süre daha Antalya açıklarında olacağı öğrenildi.