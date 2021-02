Özhaseki ve Kandemir, AK Parti Niğde 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Niğde 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Özhaseki, patates konusunda bir sıkıntı olunca dün belediye başkanlarıyla telefon trafiğine girdiklerini söyledi.

Şimdilik 200 tır kadar, yani 5 bin ton patatesi belediyelere göndereceklerini ve bunun arkasının geleceğini ifade eden Özhaseki, "Bizim belediyelerimiz, tüm Türkiye'ye sizin ürettiğiniz o güzel patatesleri tek tek gönderecekler ve fakir fukaraya dağıtacaklar." dedi.

AK Parti iktidarında ülkede yaptıkları hizmetler ve kazandırdıkları eserler ile yaşadıkları sorunlara değinen Özhaseki, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Bu terör örgütlerinin hepsiyle de mücadele ettiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ama benim içimi acıtan, zoruma giden Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti var. Güya 'Atatürk'ün kurduğu parti' diyorlar. 'Yüzyıllık partiyiz' diyorlar ama gelin görün ki bu terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmaktan da geride kalmıyorlar. FETÖ Amerika'dan diyor ki 'Bu ihtilal denemesidir, bu kontrollü darbedir', bizimkilerin hepsi buradan 'kontrollü darbe' demeye başlıyor, nasıl oluyorsa. FETÖ'nün adamları oradan bir twit atıyor, CHP'nin sözcülerinin hepsi o twiti sahipleniyorlar, onu söylemeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisinde Deniz Baykal'dan sonra bir eksen kayması oldu. Hatırlayın, Deniz Baykal'a FETÖ'cüler bir kumpas kurdu. O kumpasın neticesinde de Deniz Baykal kenara çekildi, yerine Kemal Kılıçdaroğlu diye birini getirdiler. Deniz Baykal yerli, milli bir adamdı. Onun yerine gelen bizim Kemal efendi ise her şeye müsait bir adam. Ağzından yalan düşmüyor. Her an yalan söylüyor. Hiç de yüzü kızarmıyor."

"BU DÖNEM 'İNANDIĞIN YOLDA YÜRÜ' DİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de beraber inşa ettikleri, milletin tohumunu atıp kendilerinin yeşerttiği bu davanın uzun ince bir yolu olduğunu dile getirdi.

Özellikle son dönemde Niğde'de çok başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Kandemir, "Büyük düşleri olanlar yeni yollar inşa eder. Büyük heyecanları olanlar ne ile karşılaşırlarsa karşılaşsınlar kendi istikametlerini kendileri çizer. Bu dönem kongremizin sloganı 'İnandığın yolda yürü.' Tesadüfen isim verdiğimiz, anlamlandırdığımız bir slogan değil bu. Bizim her seçim döneminde, her kongre dönemindeki sloganımız o dönemin ruhunu yansıtır. Bu dönem 'İnandığın yolda yürü' diyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç ise bugün Niğde'de birlik, beraberlik ve kardeşliği gördüklerini söyledi.

Birilerinin Türkiye'de gündem karartmaya çalıştığını anlatan Dalkılıç, "Yeniden Türkiye'de kaos planları yapıyorlar ama biz, kimin ne dediğine bakmıyoruz. Milletimizin ne dediğine bakıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın baktığı yere bakıyoruz. Onunla birlikte tarihi bir dönemde yük taşıyoruz, yol yürüyoruz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekili ve Teşkilat Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan, AK Parti milletvekilleri, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, MHP Niğde İl Başkanı Cumali İnce, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, geçmiş dönem il başkanları ve belediye başkanları ile partililer katıldı.