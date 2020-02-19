Pavlopulos ırkçılık yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınıyorum. Batı Trakya Türklüğü vardır ve var olmaya devam edecektir. Tarihimizin aziz nişanesi olarak Rumeli’de yaşayan kardeşlerimiz emin olsunlar ki Türkiye daima yanlarındadır” açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa, ‘Yunan Müslüman azınlık’ demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin, Batı Trakya Türk azınlığı yüzyıllardır Türktü, Türk kalacak” vurgulamasını yaptı.