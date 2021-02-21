PKK’ya Eren’le ağır kış darbesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Operasyonları, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede sürüyor. 285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda, 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı, 201 kilogram patlayıcı madde, çeşitli silahlara ait 10 bin 250 mühimmat ile 439 kilogram esrar ele geçirildi.