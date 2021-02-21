21.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
PKK’ya Eren’le ağır kış darbesi
Terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine, 10 ayrı bölgede yürütülen “Eren Operasyonları” ile ağır darbe vuruldu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Operasyonları, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede sürüyor. 285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda, 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı, 201 kilogram patlayıcı madde, çeşitli silahlara ait 10 bin 250 mühimmat ile 439 kilogram esrar ele geçirildi.