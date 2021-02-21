MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri PKK’ya Eren’le ağır kış darbesi
ABONE OL
21.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

PKK’ya Eren’le ağır kış darbesi

Terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine, 10 ayrı bölgede yürütülen “Eren Operasyonları” ile ağır darbe vuruldu.

PKK’ya Eren’le ağır kış darbesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Operasyonları, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede sürüyor. 285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda, 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı, 201 kilogram patlayıcı madde, çeşitli silahlara ait 10 bin 250 mühimmat ile 439 kilogram esrar ele geçirildi.

 

    Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tüm tedbirlerle açılmaya hazırız

    Tüm tedbirlerle açılmaya hazırız

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Hemşirelik öğrencilerine de aşıda öncelik

    Hemşirelik öğrencilerine de aşıda öncelik

    Sıradaki Haber