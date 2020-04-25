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25.04.2020 - 07:00 |

Rejim, İdlib’de ateşkesi bozuyor

Türkiye ile Rusya arasında varılan 5 Mart mutabakatı kapsamında İdlib bölgesinde uygulamaya geçirilen ateşkes, Suriye rejimi tarafından yine ihlal edildi.

Rejim, İdlib’de ateşkesi bozuyor

Rejim güçleri, İdlib’in güneyinde yer alan El Zaviye Dağı’nın yanı sıra, Kensefira, El Bara ve El Fitera köyleri ve çevresindeki muhalif hedefleri yoğun füze ve top atışları ile vurdu. Muhalif gruplar da rejimin kontrolündeki Şehşebo Dağı’ndaki Kefermus alanında bulunan noktalara top atışları ile karşılık verdi. Gündüz başlayan atışlar gece de devam etti. İdlib halkı, sahura da top sesleri ile uyandı.

Rus güçleri ile güvenli bölge oluşturulmasına yönelik belirli aralıklarla ortak devriyeler yapılırken TSK, tesis edilmeye çalışılan güvenli bölge çalışmasını sabote etmeye yönelik radikal muhalif grupların girişimlerini de engelliyor. Ancak rejimin bu gruplara yönelik saldırıları ve bu saldırılara karşılık verilmesi son iki gündür çatışmaları yoğunlaştırdı.

60 gözlem noktası

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de fiili güvenli bölgesi oluşturmaya yönelik olarak belirli aralıklarla bölgeye güç takviyesi yapıyor. 14’ü rejim denetimindeki bölgede olmak üzere İdlib ve Halep çevresinde TSK’nın toplam 60 gözlem noktası bulunuyor. l NAMIK DURUKAN Ankara

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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