Rejim, İdlib’de ateşkesi bozuyor

Rejim güçleri, İdlib’in güneyinde yer alan El Zaviye Dağı’nın yanı sıra, Kensefira, El Bara ve El Fitera köyleri ve çevresindeki muhalif hedefleri yoğun füze ve top atışları ile vurdu. Muhalif gruplar da rejimin kontrolündeki Şehşebo Dağı’ndaki Kefermus alanında bulunan noktalara top atışları ile karşılık verdi. Gündüz başlayan atışlar gece de devam etti. İdlib halkı, sahura da top sesleri ile uyandı.



Rus güçleri ile güvenli bölge oluşturulmasına yönelik belirli aralıklarla ortak devriyeler yapılırken TSK, tesis edilmeye çalışılan güvenli bölge çalışmasını sabote etmeye yönelik radikal muhalif grupların girişimlerini de engelliyor. Ancak rejimin bu gruplara yönelik saldırıları ve bu saldırılara karşılık verilmesi son iki gündür çatışmaları yoğunlaştırdı.



60 gözlem noktası



Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de fiili güvenli bölgesi oluşturmaya yönelik olarak belirli aralıklarla bölgeye güç takviyesi yapıyor. 14’ü rejim denetimindeki bölgede olmak üzere İdlib ve Halep çevresinde TSK’nın toplam 60 gözlem noktası bulunuyor. l NAMIK DURUKAN Ankara