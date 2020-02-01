‘Robokurtlar’dan yerli 3D yazıcı

Milliyet’e konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, “Robotik kodlama başta olmak üzere yapay zeka eğitimleri veriyoruz. Arkadaşlarımızla bu kapsamda yerli ve milli 3D yazıcı ürettik. 3D yazıcıdan sonra inşallah drone üreteceğiz” dedi. Ateş şunları kaydetti: “Çağımız teknoloji çağıdır. İlk üç sanayi devrimini kaçıran ülkemizin 4. sanayi devrimini kaçırma gibi bir lüksü yoktur. Ülkü Ocakları’mızda birçok alanda eğitim veriyoruz. Alanında uzman hocalarımız ücretsiz olarak dersler veriyor. ‘Bilim ve Teknoloji’ adlı bir birimimiz var. Vakıfta eğitim alan gençlerimiz yerli ve milli projeler üzerinde çalışıyorlar. Gençlerimiz çok başarılı. Kendilerinin de buluşları oluyor. TÜBİTAK’tan teşvik ödülleri de alıyorlar. Ülkü Ocakları olarak bu gelişmeleri önemsiyoruz.”