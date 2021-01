Rutin bir atamayı fırsata çeviriyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın koronavirüs salgınından siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde Türkiye’nin kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerlediğini belirterek, “Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz” dedi.

Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne İstanbul Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katıldı. Son haftalarda Kömürhan Köprüsü’nden Gölbaşı Şehir Geçişi’ne, Ankara Niğde Otoyolu’ndan Kuzey Marmara Otoyolu’nun çeşitli kesimlerine kadar pek çok önemli ulaşım yatırımını hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, önceki gün uzaya fırlatılan uydudan milli helikopter motoruna kadar pek çok kritik projenin bu dönemde neticelendirildiğini anlattı.

‘Takip ediyoruz’

Bu projelerle Türkiye’nin kalkınma altyapısını sürekli geliştirdiklerini, ülkeyi hedeflerine ulaştıracak zemini inşa ettiklerini belirten Erdoğan, salgınla mücadele alanında da sağlık hizmetlerinden destek programlarına kadar her konuda herkesin örnek aldığı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan şunları söyledi: “Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur... Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bunları Bezmi Alem Valide Sultan Camisi’ni işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ’ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük.”

‘Köhne zihniyet’

Erdoğan, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir işe destek vermeyenleri, Türkiye karşıtı her saldırının yanında yer alırken gördüklerini belirterek, şöyle devam etti: “Velhasıl biz bunları, her filmin senaryosunda vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Dünyada ve Türkiye’de her şey değişti, herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var.”

‘Çifte standart tekrar gün yüzüne çıktı’

Son dönemde Avrupa ve Amerika’da yaşanan pek çok hadisenin Türkiye’ye karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkardığını aktaran Erdoğan, Türkiye’yi demokrasiyi işletememekle, hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ettiklerini anlattı. Erdoğan, “Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerinin en çok ihlal edildiği sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar... Tüm bu gelişmeler Batı dünyasının kendisini demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda samimi bir öz eleştiriye tabii tutmasını zorunla hale getirmektedir. Şayet bu öz eleştiri yapılmaz veya kendi yanlışını haklı gösterme anlayışı devam ederse dünya yeni bir yol ayrımına gelmiş demektir” diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB’nin Türkiye’nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüklerini ifade etti. Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Erdoğan, AB’nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini, bu durumun sadece ilişkilerin geleceği bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy’nin teşekkürüne cevap:

Kardeşlerimiz için mücadeleye devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Twitter mesajında kendisine yaptığı teşekküre cevap verdi.

Erdoğan paylaşımda, “Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın İngilizce mesajında Türkiye ve Ukrayna bayrakları da yer aldı.

Zelenskiy, Libya’da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti.