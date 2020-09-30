MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı
ABONE OL
30.09.2020 - 14:57 | | AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan izolasyon uyarısı

'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşiyle tartışırken araya giren kızını bıçaklayan baba tutuklandı

Eşiyle tartışırken araya giren kızını bıçaklayan baba tutuklandı

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

FETÖ, TSK’dan subay ve subay adaylarını attırmak için talimatname hazırlamış

FETÖ, TSK’dan subay ve subay adaylarını attırmak için talimatname hazırlamış

Sıradaki Haber