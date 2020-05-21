‘Sağlık çalışanına ikramiye verilsin’

Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınının etkisinin sürdüğünün altını çizen Karamollaoğlu, “Dünyada ve ülkemizde vakaların azalması bizi sevindirmekte, umutlarımızı artırmaktadır ama ne olursa olsun tedbirlerden taviz verilmemelidir. Bilim Kurulu’nun kararları amasız, fakatsız uygulanmaya dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.



Karamollaoğlu, bu süreçte canlarını ortaya koyarak bir destan yazan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:“Bize düşen ise hiç değilse bu çabalarına bir miktar karşılık vermektir. Bu sebeple hükümete önerimiz, bütün sağlık çalışanlarına hiç olmazsa bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesidir. Bu onların emeklerinin, fedakarlıklarının karşılığı kesinlikle değildir ama bu fedakarlık ve gayret karşısında da iktidarın bir şeyler yapmasına ihtiyaç vardır kanaatindeyim. Bu aslında onların hakikaten bütün fedakarlıklarının karşılığı olmaz ama gönül alma babında bir adım olur.”



