‘Sağlıkçılar gözbebeğimiz’

Çelik’in açıklamaları özetle şöyle:

ADLİ SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ: (Keçiören’de sağlık çalışanlarına şiddet) Saldırıyı kınıyoruz. Bu barbarlıkların, vandallıkların hiçbir şeyle izah edilmesi mümkün değildir. Bizimki kadar adanmış, vatanseverce çalışan bir sağlık teşkilatının dünyada emsali yok. Tedbirlere uyulmayan noktada onların yükü artıyor ama onlar çalışmalarından zerre kadar geri adım atmıyorlar. Onların hepsine sevgi, saygı ve muhabbetle gözbebeğimiz gibi bakmamız gerekiyor. Bunun yerine birilerinin çıkıp da bu saldırıları gerçekleştirmesi onların bu fedakârlıklarına karşı büyük bir haksızlık ve barbarlık. AK Parti olarak bu saldırıdaki adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz.

3 HAFTA DEĞERLENDİRME: (Yüz yüze eğitim) 3 bin 800 denetmen okullarda Kovid-19 ile ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyecek. MEB ile Sağlık Bakanlığımız arasında kurulan sistem sayesinde okulla irtibatı olan her kişinin HES kayıtları takip edilecek ve risk durumlarında anında müdahale söz konusu olacak. 3 hafta süresince bakanlığımız salgının seyrine göre durumu değerlendirecek.

FIRSATTIR: (Doğu Akdeniz gerilimi) Türkiye bir müzakere, bir diploması devletidir. Kazan-kazan esasında bir sonuca varmak isteyen için Türkiye’den daha iyi bir muhatap ve ortak yoktur. 14 yıl sürmüş, 60 kez yapılmış istikşafi görüşmeler Çipras ve Miçotakis döneminde yapılmadı. Diplomatik mekanizmalara yanaşmayan taraf her zaman Yunanistan oldu. Oruç Reis gemisinin görevine bakım ve tamir işleri için kısa bir ara vermesi, diplomasi isteyenler için bir fırsattır. Dolayısıyla meseleyi devlet aklıyla, devlet adamlığıyla çözme konusunda bir irade söz konusuysa Türkiye zaten buna hazırlıklıdır.

TARAFSIZ KALSIN: Güney Kıbrıs Rum kesiminin AB ve ABD tarafından cesaretlendirilmesi buradaki sorunların çözümüne pozitif değil, negatif katkı sağlar. ABD’den beklediğimiz, tarafsızlık pozisyonuna geri dönmesidir.