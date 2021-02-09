'Şahsım rejimine anayasa uydurma'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi’nde MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasa tartışmaları, AYM’nin Berberoğlu kararı, Boğaziçi protestosu ve İnce’nin istifasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Öztrak’ın açıklamaları özetle şöyle:

GECEKONDU FAKÜLTELER: İstenmeyen siyasi kayyuma yönetim kurulu ve ‘senato’ oluşturmak için Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘Gecekondu Fakülteler’ açma kararı veriyor. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin, milletin vicdanının kabul etmediği kayyum için Huruç harekâtı başlatıyor. Sayın Ayşe Buğra bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli iktisatçılardandır. Ama kadını, sadece bir eşe ve anneye indiren bu zihniyet, Sayın Ayşe Buğra’nın yaptıklarını ve başarılarını da elbette anlayamaz. Osman Kavala, Erdoğan’ın şahsi garezi nedeniyle şu anda hapiste. Mahkemeler, Kavala’yı içeride tutmak için suç üzerine suç uyduruyorlar. Tabii şunu da soruyoruz, memlekette Sorosçuluk suç mu? O zaman bu resim neyin nesi? Yer: Davos... Masanın bir tarafında Soros diğer tarafında Erdoğan. Yüzlerden mutluluk akıyor. Erdoğan bir Soros’cu arıyorsa, sarayının altın varaklı aynalarına bakacak.

HUKUKİ GEREKÇE YOK: (Boğaziçi tutuklamaları) Yazılan mektupta ne Cumhurbaşkanına hakaret var ne de halkı kin ve nefrete tahrik var. Yatarı olmayan bir suçun tutuklaması da olmamalı. Korkuyla ülke yönetilmez.

İSTİFA YÜREK İŞİDİR: Sayın Erdoğan, istifanızı istemek için, yüreğe gerek yok. Bunu istemek en tabi vatandaşlık hakkımızdır. Daha önce defalarca istedik. Ama siz kulağınızın üstüne yattınız. İstifa, önemli bir müessesedir, yürek işidir. Milletine verdiği sözü tutamayan yüreği varsa istifa eder.

YENİ ANAYASA: Türkiye’yi uçuracak dediğiniz bu ucube rejim 2.5 yılda iflas etti. Yüzde 50+1 tehlikeye girdi. Şimdi küçük ortaklarıyla beraber, ‘şahsım rejimi anayasaya uymadı anayasayı şahsım rejimine uyduralım’ demeye başladılar. Milletin ıstırabı ortadayken, ellerinde kalan bu çürük malı, bu ucube rejimi, millete yeniden pazarlamaya kalkıyorlar. Bu ucube şahsım rejimine uygun olacak anayasa tartışmak, abesle iştigaldir.

BERBEROĞLU KARARI: Mahkeme kararının bir an önce Adalet Bakanlığı’na gelmesi, bakanlığın da saniye kaybetmeden bunu TBMM’ye göndermesi gerekir. TBMM Başkanı da ilk oturumda bu kararı okutarak arkadaşımızın gasp edilen hakkının iadesini sağlamalıdır.

SIRADAN BİR GAFLET DEĞİL: (İskilipli Atıf Hoca’yı anma töreni) İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin eteklerine yapışmış, yüce dinimizi istismar etmeye kalkan, din adamı kisvesine bürünmüş bir bezirgân için, AK Partili bazı vekiller ve bu devletin valisi bir anma programı düzenledi. Bu yapılan sıradan bir gaflet değildir. Azıcık haysiyet, şeref ve onur kırıntısı var ise bu rezaletin sorumluları istifa ederler. Bir sözüm de Devlet Bahçeli’ye. Ne oldu Sayın Bahçeli? Ortağınızla beraber saraylı olunca Türk milletinin ebedi Başbuğuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saldırılar, hakaretler artık sineye mi çekiliyor? Bu edepsizliğe sessiz kalınırsa Cumhur İttifakı, cumhuriyet düşmanlarının da ittifakı olur.

‘CHP 1919’da olduğu yerde’

İNCE’NİN İSTİFASI (Cumhurbaşkanı’nın ‘CHP parçalanmaya başladı’ ifadesi) Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. CHP asırlık çınardır. Sel gider, kum kalır, rüzgar kayadan ne alır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP’yi, Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP, 1919’da neredeyse, 1923’te neredeyse bugünde ordadır. Bu açıklamayı yapan Sayın İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018’de neredeyse CHP 2020’de de aynı yerdedir.