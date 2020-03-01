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01.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sakar Ekonomi Kurulu’nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği’ne AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar’ı; Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine ise, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’nu atadı.

Sakar Ekonomi Kurulu’nda

Erdoğan ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ı atadı.

Erdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Nihat Akkuş’u getirdi. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı olan Akkuş, halen bu bölümde görev yapıyordu. Erdoğan, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Bayram Sade’yi ise yeniden rektör atadı. 


Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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