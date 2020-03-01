01.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Sakar Ekonomi Kurulu’nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği’ne AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar’ı; Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine ise, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’nu atadı.
Erdoğan ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ı atadı.
Erdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Nihat Akkuş’u getirdi. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı olan Akkuş, halen bu bölümde görev yapıyordu. Erdoğan, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Bayram Sade’yi ise yeniden rektör atadı.