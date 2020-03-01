Sakar Ekonomi Kurulu’nda

Erdoğan ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ı atadı.



Erdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Nihat Akkuş’u getirdi. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı olan Akkuş, halen bu bölümde görev yapıyordu. Erdoğan, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Bayram Sade’yi ise yeniden rektör atadı.





