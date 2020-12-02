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02.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılması planlanan yeni silah sistemlerinin alımı ile yerli ve milli sistemlerin ihracatına ilişkin konular ele alınacak.

Savunma sanayisindeki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, TSK envanterine kazandırılabilecek yeni silah ve sistemlere yönelik projelerin masaya yatırılması öngörülüyor. Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik, elektronik harp, siber güvenlik, yazılım, muhabere, silah, mühimmat, füze gibi çeşitli platformlara ilişkin projelerin karara bağlanması bekleniyor. Yeni silah sistemlerinin alımı ile yerli ve milli sistemlerin ihracatına ilişkin konuların da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

 

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