Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı

Aşı uygulamasının ardından, hastaneden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, “Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyasını sürdürüyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde ikinci tertip bir grup aşı daha gelecek ve planlanan şekilde mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımızı aşılayarak bu salgını kontrol altına almaya gayret edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde bütün vatandaşlarımız mutlaka aşı olmalıdır, bunu buradan tavsiye ediyorum” diye konuştu.



Milletvekillerinin aşılanma sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şentop, şöyle devam etti: “Bu konuyla ilgili bir programlaması var Sağlık Bakanlığımızın. Yeni tertip aşılar geldikten sonra belki daha net bir takvim ortaya çıkar. Yalnız şunu söyleyeyim, milletvekilleri arasında Türkiye’deki genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma, vaka durumu var. resmi olarak, kayıtlı olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bunun milletvekilleri içerisindeki oranına bakarsak yüzde 24.3 oranında. Hem Mecliste yoğun ve yakın çalışma mecburiyeti içerisinde arkadaşlarımız hem de seçim bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar ve oralardan almış oldukları virüsü Meclis’te diğer milletvekillerine taşıma ihtimali de var. Bu oranlar dikkate alındığında öncelikle, önümüzdeki hafta da çalışmalar başlayacak, aşılanması gerekenler arasında olmalı diye düşünüyorum.”



