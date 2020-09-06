Serrac ile sürpriz görüşme

Son dönemde Serrac’ın ateşkes ilanı, Hafter’in ateşkese uymaması, Libya İçişleri Bakanı Başağa’nın görevden alınıp iade edilmesi ile Türkiye’nin Moskova’ya Libya gündemli heyet göndermesi adımlarının ardından bugün İstanbul’da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşecek. Erdoğan, Serrac ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelecek.

Görüşmede Türkiye’nin Libya’ya verdiği askeri eğitim desteği ve Libya’daki son diplomatik hamleler ışığında Sirte ve Cufra’daki son durum ele alınacak. Türkiye, özellikle son dönemde Libya’daki gelişmelere dair sessizliğini korumasıyla dikkat çekmişti. Görüşmede Ulusal Mutabakat Hükümeti içindeki çatlakların da gündeme gelmesi bekleniyor.