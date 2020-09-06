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06.09.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Serrac ile sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı ağırlayacak.

Serrac ile sürpriz görüşme
KIVANÇ EL Ankara

Son dönemde Serrac’ın ateşkes ilanı, Hafter’in ateşkese uymaması, Libya İçişleri Bakanı Başağa’nın görevden alınıp iade edilmesi ile Türkiye’nin Moskova’ya Libya gündemli heyet göndermesi adımlarının ardından bugün İstanbul’da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşecek. Erdoğan, Serrac ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelecek.

Görüşmede Türkiye’nin Libya’ya verdiği askeri eğitim desteği ve Libya’daki son diplomatik hamleler ışığında Sirte ve Cufra’daki son durum ele alınacak. Türkiye, özellikle son dönemde Libya’daki gelişmelere dair sessizliğini korumasıyla dikkat çekmişti. Görüşmede Ulusal Mutabakat Hükümeti içindeki çatlakların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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