Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Sinirlioğlu’nun doğum gününe denk gelen atamayla “yaş haddinden emekliliğe” ayrılmaması için ara bir formül bulunmuş oldu. AK Parti iktidara geldiğinde Tel Aviv Büyükelçisi olan Sinirlioğlu, 2007 sonrası Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2009’da Müstaşar olmuş, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. Sinirlioğlu, 21 Ekim 2016’dan beri Türkiye’nin BM Daimi Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.