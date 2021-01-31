MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
ABONE OL
31.01.2021 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak ABD’de görev yapan Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı.

Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Sinirlioğlu’nun doğum gününe denk gelen atamayla “yaş haddinden emekliliğe” ayrılmaması için ara bir formül bulunmuş oldu. AK Parti iktidara geldiğinde Tel Aviv Büyükelçisi olan Sinirlioğlu, 2007 sonrası Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2009’da Müstaşar olmuş, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.  Sinirlioğlu, 21 Ekim 2016’dan beri Türkiye’nin BM Daimi Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

 

40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybettiÇorum’un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Talihsiz çobanın cenazesini İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TÜROB’dan afet eğitimleri

TÜROB’dan afet eğitimleri

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Kışın en çok yakıştığı şehirler

Kışın en çok yakıştığı şehirler

Sıradaki Haber