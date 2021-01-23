‘Sistem’ çalışması PM’ye sunulacak

CHP’nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, üzerinde son rötuşların yapıldığı “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmasının başlıklarını Milliyet’e anlattı. Erkek, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmasını MYK’ya ve PM’ye sunacaklarını belirterek “Önümüzdeki Parti Meclisi’ne sunmuş oluruz büyük bir olasılıkla” dedi.

Erkek, CHP’nin yeni sistem önerisine ilişkin çalışmasını şu sözlerle ifade etti: “Parlamenter sistemin ruhu belli. Hükümet, Meclis’in içinden çıkar. Meclis’e karşı siyasi sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanı ‘temsil’ noktasında görev yapar, devletin sigortasıdır. Gerçek anlamda 83 milyonu temsil eder. Partili değildir, tarafsızdır. Hükümet ağırlıklı olarak seçilmiş bakanlardan oluşur. Yapıcı, kurucu güvensizlik oyu vardır, güçlendirilmiş parlamenter sistemde. Dünyanın uyguladığı sistem, Almanya’ya bakın, İngiltere’ye bakın, Norveç’e bakın. Dünyanın bugün en gelişmiş ülkeleri güçlendirilmiş parlamenter sistemde. İngiltere, Almanya, Japonya, Kanada. Kişi başına düşen milli geliri en yüksek en gelişmiş ülkeler. Sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, bağımsız ve tarafsız yargıyı da tesis etmeliyiz. Sisteminiz ne olursa olsun yargı bağımsız ve tarafsız olmalı. Hukuk devletinde bunların hepsini yapacağız.”