‘Siyaset tutkulu insanların işidir’

İnce, Hakkari’den sonra ise Şırnak’a geçti. Gazetecilere yaptığı açıklamada 4 Eylül’de Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketini’ devam ettirdiğini söyleyen İnce, “Biz Türkiye’yi barıştıracağımıza, Türkiye’yi ekonomik olarak büyüteceğimize ve Türkiye’de adil bir bölüşüm için yollara düştüğümüzü anlatıyoruz, dertleri dinliyoruz. Hakkarilinin hatırını sormak siyasetçinin görevidir. Siyaset, tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir. Onun için bu sabah Van’daydık. Şimdi ise Hakkari’de esnafımızla bir araya geldik” dedi.