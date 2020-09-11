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11.09.2020 - 07:00 | | MEHMET ÖZKAN DHA

‘Siyaset tutkulu insanların işidir’

‘Memleket Hareketi’ başlatan CHP’li Muharrem İnce dün önce Van’da ardından Hakkari’de halkı selamladı, esnafı ziyaret etti.

‘Siyaset tutkulu insanların işidir’

İnce, Hakkari’den sonra ise Şırnak’a geçti. Gazetecilere yaptığı açıklamada 4 Eylül’de Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketini’ devam ettirdiğini söyleyen İnce, “Biz Türkiye’yi barıştıracağımıza, Türkiye’yi ekonomik olarak büyüteceğimize ve Türkiye’de adil bir bölüşüm için yollara düştüğümüzü  anlatıyoruz, dertleri dinliyoruz. Hakkarilinin hatırını sormak siyasetçinin görevidir. Siyaset, tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir. Onun için bu sabah Van’daydık. Şimdi ise Hakkari’de esnafımızla bir araya geldik” dedi.

 

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