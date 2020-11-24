24.11.2020 - 19:46 | | Ayşegül Kahvecioğlu
Son dakika... AK Parti MYK'sından İhsan Arslan kararı
Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nca 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili İhsan Arslan'ın oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi.
Ayşegül Kahvecioğlu
Gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 24.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.