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24.11.2020 - 19:46 | | Ayşegül Kahvecioğlu

Son dakika... AK Parti MYK'sından İhsan Arslan kararı

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nca 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili İhsan Arslan'ın oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi.

Son dakika... AK Parti MYK'sından İhsan Arslan kararı
Ayşegül Kahvecioğlu

Gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 24.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.
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