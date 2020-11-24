Son dakika... AK Parti MYK'sından İhsan Arslan kararı

Gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 24.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.