18.04.2020 - 16:36 |
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP kurduğu Sahra Hastanesi tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Sahra Hastanesi yapık diyorlar. Orası fuar alanı. Kendi sözcüleri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu yalanlıyor. Olmayan bir hastaneyi varmış gibi gösteriyorlar. Olmayan bir şeyi siyaset için yalanla ortaya atıyorlar. Adana'daki hastane sayısı zaten salgın için yeterli.