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18.04.2020 - 16:36 |

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP kurduğu Sahra Hastanesi tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: 

Sahra Hastanesi yapık diyorlar. Orası fuar alanı. Kendi sözcüleri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu yalanlıyor. Olmayan bir hastaneyi varmış gibi gösteriyorlar. Olmayan bir şeyi siyaset için yalanla ortaya atıyorlar. Adana'daki hastane sayısı zaten salgın için yeterli.

Bakan Koca, yapımı süren pandemi hastanelerinde incelemelerde bulunduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
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