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24.06.2020 - 11:04 | | DHA, AA

Son dakika... AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Son dakika haberi... AK Parti grup başkanvekilleri, saat 14.00'te CHP'yi, saat 16.00'da ise İYİ Parti'yi ziyaret etti. Görüşmede baro paketi değerlendirdi.

Son dakika... AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

AK Parti Grubu, barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ile Bülent Turan, bugün Meclis'te CHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapacağı ziyaretlerde barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde hazırlıkları süren kanun teklifinin taslağını aktardı.

AK Parti, taslak üzerinde parti gruplarının görüşlerini aldı.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMELER 1'ER SAAT SÜRDÜ

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, hazırladıkları barolarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifine ilişkin taslak metni ilk olarak CHP'ye götürdü. AK Partili heyet, CHP'den Grup Başkanvekili Engin Altay ve hukukçu milletvekilleri Bülent Tezcan, Zeynel Emre ve Alpey Antmen ile görüştü. Corona virüs tedbirleri kapsamında basına kapalı gerçekleşen 1 saatlik görüşmede, CHP'nin görüşleri alındı. AK Partili Turan ve Özkan, daha sonra sırasıyla, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, iki partinin de görüşlerini aldı. Her iki ziyaret de 1'er saat sürdü.

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