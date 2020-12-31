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31.12.2020 - 09:14 | | DHA

Son dakika! AK Parti'den Fikri Sağlar'a sert tepki!

Gelen bir son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi sosyal medya hesabından, CHP’li Fikri Sağlar'ın sözleri hakkında sert ifadeler kullandı.

Son dakika! AK Parti'den Fikri Sağlar'a sert tepki!

Ömer Çelik'in paylaşımları şöyle:

2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, “Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz...

CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.

Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.

Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor.

Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor.

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