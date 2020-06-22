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22.06.2020 - 15:01 | | AA

Son dakika... AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor.' ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Son dakika... AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, güzel İzmir'in marka şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Hükümetin İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yaptığını anımsatan Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklediğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunların yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atması gerektiğinin altını çizen Çelik, şöyle devam etti:

"Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir'in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti açısından nereye düştüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belliyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim' gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir."

Her gün bir siyasi öngörüsüzlük duymaktan bıktıklarını ifade eden Çelik, " 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir'in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, İzmir'in her zaman güzel olacağını, hiçbir toksik siyasi gündemin kenti kirletemeyeceğini belirtti.

Son dakika... AK Partiden İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

Son dakika... AK Partiden İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

Son dakika... AK Partiden İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

AK PARTİLİ MUŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

AK Partili Muş açıklamasında, 'CHP-HDP zihniyetinin sinsi amaçları birer birer ortaya çıkıyor. Tunç Soyer İzmir’e ayrı bayrak ve para talebinde bulunmuş. Bu planın gayesi bölücülere altyapı hazırlamak! Belli ki bunu sadece İzmir için değil başka yerler için de planlıyorlar! Bölücülüğe asla müsaade etmeyiz!' dedi.

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