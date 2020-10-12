Son dakika! AK Parti'den Oruç Reis açıklaması

Ömer Çelik'in paylaşımları şöyle:

Yolun açık olsun #OruçReis. Akdeniz’den güzel haberler bekliyoruz.

Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız.

Türkiye’ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok. Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye’ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur.

Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine bağlı olarak ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz için de güvenlik ve refah istiyoruz. Kendi güvenliğimizi ve refahımızı komşularımızın zayıflığında veya güvensizliğinde aramıyoruz. Herkes için refah ve güvenlik istiyoruz