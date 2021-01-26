26.01.2021 - 15:52 | | AA
Son dakika... Ankara'da kritik toplantı! AK Parti Sözcüsü açıklama yapacak
Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın açıklaması yapması bekleniyor.
Bursa'da şiddetli lodos çatıları uçurdu!Bursa'da etkili olan şiddetli lodos bir çatıyı uçurdu. 5 aracın üzerine düşen çatının o anları kameralara kaydedildi. Yoldan geçen bir vatandaş ise çatıdan düşen parça ile yaralandı. Öte yandan yoldan geçen bir vatandaş, çatının altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. İşte Bursa'daki lodos anına ilişkin görüntüler...