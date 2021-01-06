Son dakika... Arnavutluk Başbakanı Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde Erdoğan ve Rama'nın yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Arnavutluk milli marşları çalındı.

Rama, Muhafız Alayı tören kıtasını Türkçe 'merhaba asker' diyerek selamladı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerlerin de katıldığı törende daha sonra iki ülkenin heyetleri takdim edildi. Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama, iki ülkenin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.