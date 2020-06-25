25.06.2020 - 14:15 | | DHA
Son dakika... AYM'den HDP'li vekillerle ilgili karar
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi HDP'li iki vekilin milletvekilliğinin düşmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.
HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu oybirliğiyle iptal etti.
Son dakika! Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anı kameradaGelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.