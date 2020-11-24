Son dakika! Bahçeli'den çok sert sözler: Pis ellerinizi çekin!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP ile AK Parti'nin Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseri olduğunu söyleyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır." dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Uzaktan da olsa öğretmenlerimizin yine mücadele ettiğini görüyoruz. Salgının hepimizi derinden etkilediği şu dönemde öğretmenlerimizin sorunlarını kendi sorunlarımızdan ayrı göremeyiz.

Ülkemizin hedeflerine ulaşmasındaki hız ve kalite, öğretmen ve öğretimle ilgili doğrudan ilişki. Sorunları çözülmemiş öğretmen, sorunlu öğrenci ve eğitim sistemi demektir.

Geleceğimizden tasarruf edemeyeceğimize göre, öğretmelerimizden kısacağımız bir imkanın bedeli ise ağır olacaktır. Dileğimiz atanamayan bir öğretmenin dahi kalmamasıdır.

GAFİL BİR YAKLAŞIM

Daha önce tecrübe etmediğimiz tehlikeli bir durumla karşı karşı olduğumuz kesindir. Kurallara uyulmazsa salgın artarak devam edecektir. Hükümet durumun vahametinin farkındadır. Sağlık Bakanlığı büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla virüsün bulaşmasını engelleyebiliriz. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın dışında hiçbir söz kulak asılmamalıdır. Özellikle vaka sayısıyla ilgili sayı paylaşılması yanlıştır. İBB'nin böylesi bir dönemde ise açıkladığı vefat sayılarının elle tutulur hiçbir yanı yoktur. Gafil bir yaklaşımdır. Belediye işlerinden başka her söze dil uzatan bu kişinin amacı nedir? Nedir bu sefil CHP anlayışının isteği? Bu tutum virüs kadar tehlikelidir.

Nifak çıkaranlar korkakça hayat sürenlerdir. Birkaç haftadır, korkakların ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Cumhur İttifakı'yla ilgili çıkan dedikoduları hayretle izliyoruz. Bazıları "Bütün gelişmeler rota değişikliğini işaret ediyor" yalanına tutunmuştur. Fitneciler uykusundan uyandı.

O PİS ELLERİNİZİ ÇEKİN

Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz, Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, karlışıklı hürmete dayalıdır. Cumhur İttifakı cumhurun şeref nişanesidir. O pis ellerinizi Cumhur İttifakı'ndan çekin. Size buradan kemik çıkmaz.

Türkiye'yi bölmeye çalışan bir anayasa zemini oluştururken hiç mi pişman olmadınız. İP ve CHP nasıl olur da bu zillete ortak olduğunuz. Sizin iyileştirilmiş parlamenter sistem dediğiniz bu mudur?

BİR SEN ADAM OLAMADIN

Yeni nesil mandacıların partisi olan CHP mi ülkeyi birliğe ulaştıracaktır. CHP'nin dış ilişkilerinden sorumlu isminin düşünce kuruluşuna verdiği açıklamalar zalimlerin sesidir. Biden'dan Türkiye'nin hak ve özgürlükleri hakkında harekete geçmesini istiyor. CHP bunları söylerken, Ali Babacan her kararın Ankara'dan alamayacağını zırvalıyor. Serok Ahmet ise Siirt'ten bize Kürtçe cevap veriyor. Ah serok ah! Herkesi bırak da bir sen adam olamadın, olman da imkansızdır.

ÇAKICI DAVA ARKADAŞIMDIR

Kılıçdaroğlu'nun her sözü gerçek dışıdır.

Çakıcı bizim dava arkadaşımızdır. Bu 1. Alaaddin Çakıcı şehidimizin oğludur bu 2. Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır bu 3. Üzerini atılan suçları 20 yıl hapis yatarak bedel ödemiştir bu 4. Mafyadan ülkücü, ülkücüden mafya olmaz.

ARINÇ NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR

Hala YİK üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın TV'ye çıkıp Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır, ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçluyu serbest bırakmasını istemesi ihanete yataklıktır, suça iştiraktir. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröristin anlatıldığı kitaplardan değil hayatımızın bizahiti içinden, anı da acı da gelecekte birlikte olmamızdan tanıyor ve onlara baktığımızda kendimizi görüyoruz. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, Eren Bülbül'e 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın?

İRİNİ HAREKATI

Maruz kalınan muamele hukuka aykırıdır. Kaptan ver personelin bir yerde kapalı tutulması eşkıyalıktır. Silah ambargosunu delmediği görülen gemimize yapılan muamele skandaldır. Bayrak devletinin rıza alınmamış, bu kural çiğnenmiştir. Doğu Akdeniz'de yaşanan mütecaviz provokasyonu şiddetle kınıyorum.