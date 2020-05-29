Son dakika! Bakan açıkladı 1 Haziran'dan itibaren başlayacak...

Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı, normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri anlattı.

27 Mayıs darbesinin hatırlandığı bir haftanın yaşandığını belirten Gül, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı, milletin dünya durdukça bu demokrasi kahramanlarını, milletin adamlarını her zaman hayırla anmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Gül, "Bilge kral Aliya'nın deyimiyle biz rengi değil, insanı görüyoruz. Bu vesileyle dün ABD'de bir polisin sırf renginden dolayı bir insanı boğarak öldürmesini hayretle, esefle, nefretle karşılıyoruz, en ağır şekilde kınıyoruz. Yine 27 yıl önce bugün Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı, menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını da bir kez daha yüreğimizde hissediyor, onları rahmetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Adalet hizmetlerinde corona virüs tedbirlerinin konuşulmaya başlanmasının üzerinden 2,5 ay geçtiğini ifade eden Gül, ilk başlarda tedbirlerin yoğunluğunun konuşulduğunu, bugün ise tedbirlerin esnetilmesiyle ilgili normale geçiş sürecini konuşur hale geldiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, "Dünyanın pek çok ülkesinin aksine, Türkiye virüse teslim olmadı, kontrolü hiç kaybetmedi. Her kurumda olduğu gibi Adalet kurumu da süreci anbean yönetmektedir. Tüm bu tedbirler, Bilim Kurulunun belirlediği çerçevede devam etmekte, genişlemekte ve daraltılmaktadır." dedi.

"KAMU DAVASININ AÇILMASI İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK"

Hakimler ve Savcılar Kurulunun da kademeli normalleşme kararlarını ve yeni çalışma takvimini yargı teşkilatına duyurduğunu dile getiren Abdulhamit Gül, 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yargı alınına ilişkin bazı tedbirlerin esnetileceğini bildirdi. Gül, şöyle devam etti:

"İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri pazartesi günü itibarıyla açılacaktır, normale dönecektir. Böylece iddianamenin düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlamış olacaktır. Yine pazartesi bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar ve Cumhurbaşkanı kararıyla durdurulan tüm süreler de başlamış olacak, icralar, itiraz, temyiz gibi işlemlere ilişkin süreler başlayacaktır. Hakimlik ve savcılık yazılı sınavında başarılı olanların mülakatlarına da 15 Haziran itibarıyla başlıyoruz."

CEZAEVLERİNDEKİ TEDBİRLER

Ceza infaz kurumlarındaki tedbirlere de değinen Bakan Gül, süreci fedakarlık ve başarıyla yürüten tüm infaz koruma memurları, personel, kurum idarecileri ve denetimli serbestlik müdürlüklerine teşekkür etti. Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi ve kapsamının, yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edeceğini ifade eden Gül, "Bu çerçevede, Bilim Kuruluyla da yapılan görüşmeler çerçevesinde, 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave görüş hakkına sahip olacaklar. Ceza infaz kurumlarına ilişkin aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm bu tedbirler, tutuklu ve hükümlüler ile kurum personelimizin sağlığı içindir." diye konuştu.

"DURUŞMA SALONLARININ SAĞLIK KOŞULLARINA UYGUN OLARAK STERİL HALE GETİRİLECEK"

Kovid-19 salgını sonrası normalleşme sürecinde adliyelerde ve cezaevlerinde alınacak tedbirlere ilişkin kılavuzların hazırlandığını bildiren Gül, Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu kılavuzların ilgili yerlere gönderildiğini belirtti. "Mesafe, maske, temizlik" kuralının adliyelerde de titizlikle uygulanacağını vurgulayan Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek. Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Duruşmaların farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılması, böylece yığılmaların önlenmesi de planlanmış çalışmalar arasındadır. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

Avukatlar ile vatandaşlara Ulusal Yargı Bilişim Sisteminin (UYAP) işlem kolaylığı sunan imkanları kullanmalarını tavsiye eden Gül, avukatların UYAP üzerinden yapabileceği sorguları artırmaya yönelik de çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) kullanıma ilişkin önerilerde bulunduğunu aktaran Gül, SEGBİS dışında alternatifler üzerinde durulduğunu, davalarda, icra işlemlerinde ve cezaevlerinde görüntülü, dijital imkanların kullanılmasıyla ilgili de kanuni ve teknik çalışmalara hız verildiğini aktardı.

Abdulhamit Gül, cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesine ilişkin de çalışma yapıldığını, pilot uygulamalara başlanacağını, cezaevlerindeki sayımlarda da dijital imkanların kullanılacağını bildirdi.

Hukukun, özgürlüklerin teminatı, huzurun garantisi olduğuna dikkati çeken Gül, normalleşme sürecinde de çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Bugün itibarıyla cuma namazlarının yeniden camilerde kılınmaya başlandığını hatırlatan Gül, "Rabbim bizleri, milletimizi cumasız bırakmasın." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı, Fatih Sultan Mehmet ve şehitleri andı.