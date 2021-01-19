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19.01.2021 - 16:06 | | DHA, AA

Son dakika... Bakan Akar Irak'ta! İki kritik görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Bakan Akar açıklamasında, 'Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp, komşularımızla huzur içinde yaşamaktır' dedi.

Son dakika... Bakan Akar Irak'ta! İki kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Bakan Akar, "Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır" dedi.

Son dakika... Bakan Akar Irakta İki kritik görüşme

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