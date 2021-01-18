18.01.2021 - 11:51 | | DHA
Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Irak'ta
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a geldi.
Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk durağının Irak Savunma Bakanlığı olması bekleniyor. Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Orgeneral Güler'in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi dahil olmak üzere bazı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerdeki temel konunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı belirtildi.
Sabah yürüyüşüne çıkan 2 kadın kabusu yaşadı!İzmir'de sabah yürüyüşü için deniz kenarına gelen 2 kadına köpekler saldırdı. Konak ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan biri yabancı uyruklu 2 kadın, 15 dakika arayla sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.Son dakika: Sabah yürüyüşüne çıkan 2 kadın kabusu yaşadı! Denize atlayarak kurtuldu